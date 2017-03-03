15:09 | ФУТБОЛ — Украина

На "Донбасс-Арене" в ближайшее время возобновятся футбольные матчи

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Глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что на стадионе "Донбасс-Арена" вскоре возобновятся футбольные матчи. С весны 2014 года стадион был закрыт в связи с объявленной Киевом силовой операцией против жителей Донбасса и последовавших боевых действий.

– Сегодня же дам задание, чтобы в ближайшее время на "Донбасс-Арене" состоялся первый матч, – приводит Донецкое агентство новостей слова Захарченко.

Дополнительная информация

https://dan-news.info/politics/donbass-arena-v-blizhajshee-vremya-vpervye-za-vremya-vojny-primet-futbolnyj-match-zaxarchenko.html

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