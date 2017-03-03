На "Донбасс-Арене" в ближайшее время возобновятся футбольные матчи

Глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что на стадионе "Донбасс-Арена" вскоре возобновятся футбольные матчи. С весны 2014 года стадион был закрыт в связи с объявленной Киевом силовой операцией против жителей Донбасса и последовавших боевых действий.

– Сегодня же дам задание, чтобы в ближайшее время на "Донбасс-Арене" состоялся первый матч, – приводит Донецкое агентство новостей слова Захарченко.