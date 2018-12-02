Мощная концовка в донецком дерби: "Шахтер" ушел от поражения на 93-й минуте

"Шахтер" и "Олимпик" сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Украины - 2:2. Чемпионы страны уступали по ходу встречи 1:2, но ушли от поражения на третьей добавленной ко второму тайму минуте. Дубль оформил Жуниор Мораес.

"Шахтер" лидирует в таблице чемпионата Украины, на 9 очков опережая "Александрию" и на 10 - "Динамо".

Чемпионат Украины

Премьер-лига

17-й тур

"Шахтер" - "Олимпик" - 2:2 (1:0)

Голы: Мораес, 7 (1:0). Пашич, 52 (1:1). Балашов, 67 (1:2). Мораес, 90+3 (2:2).

"Львов" - "Мариуполь" - 2:2 (2:1)

Голы: Дуарте, 6 (1:0). Пихалонок, 22 (1:1). Воронин, 24 - с пенальти (2:1). Вакула, 80 (2:2).