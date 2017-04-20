Мирон Маркевич: "Я в "Коньяспоре"? Это кто-то такую мульку кинул"

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич опроверг информацию о работе в турецком "Коньяспоре". Специалист также возглавлял ряд украинских клубов, а также "Анжи" (в сезоне-2002). Последним местом его работы стал "Днепр", с которым он добрался до финала Лиги Европы.

- Я в "Коньяспоре"? Нет, это кто-то такую мульку кинул, - цитирует football24.ua Маркевича. - Поэтому, наверное, я в "Коньяспор" не поеду. Эта информация не имеет под собой почвы.