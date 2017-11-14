Мирон Маркевич: "Об уровне чемпионата Украины красноречиво говорят пустые трибуны"

Глава комитета национальных сборных Федерации футбола Украины (ФФУ) Мирон Маркевич в интервью "Команда 1" подчеркнул, что скучает по работе тренером. При этом специалист не видит в стране клуба, который смог бы заинтересовать его своим предложением.

– А вы по тренерской работе скучаете? – вопрос Маркевичу.

– Да.

– Если бы поступило предложение из Украины, рассмотрели бы его?

– Я пока не вижу у нас в чемпионате серьезных проектов…

– Пока отечественное первенство вызывает интерес в большей степени у специалистов?

– Совершенно верно. Об уровне нашего чемпионата сейчас красноречиво говорят пустые трибуны стадионов. Зрителей ведь не обманешь.

– Но крупных побед стало меньше. Теперь сложнее определить победителя до игры…

– …Но качество футбола по-прежнему оставляет желать лучшего. Нужно время, чтобы молодежь окрепла. Конечно, хочется, чтобы этот процесс шел быстрее, но серьезного прогресса я пока не вижу.