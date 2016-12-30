09:55 | ФУТБОЛ — Украина

Мирон Маркевич: "Марлос дал предварительное согласие выступать за Украину"

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Куратор национальных сборных Украины Мирон Маркевич отметил, что нападающий "Шахтера" Марлос действительно может сыграть в составе желто-синих. По его словам, игрок дал свое предварительное согласие летом этого года.

– Много разговоров ходит вокруг натурализации Марлоса. Как сейчас обстоит с этим дело?

– Свое мнение я сказал еще полгода назад, - приводит "Команда" слова Маркевича. - Если у человека есть желание играть за сборную Украины, то почему бы этим не воспользоваться, особенно когда речь идет о таком исполнителе, как Марлос. За три-четыре года подрастут молодые украинские футболисты, а сейчас нужно использовать все возможности для усиления национальной команды.    

– Маховик с Марлосом запущен?

– Не могу сказать ничего конкретного. Это работа других людей.    

– А сам Марлос этого хочет?

– Прошедшим летом, когда я с ним разговаривал, бразилец дал предварительное согласие

Дополнительная информация

http://komanda.in.ua/myron-markevych/

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