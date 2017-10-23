Мирон Маркевич: "Киевское "Динамо" распродало всех футболистов, а на их место набрали левых игроков"

Глава комитета национальных сборных Федерации футбола Украины (ФФУ) Мирон Маркевич выразил уверенность в том, что игроки киевского "Динамо" не соответствуют требованиям клуба. По словам специалиста, в клубе должны задуматься о кардинальном изменении ситуации.

– "Динамо" распродало всех футболистов, а на их место набрали левых игроков, непонятно кого и откуда, – приводит Footboom слова Маркевича. – Теперь во всем будет виноват Хацкевич? Легче всего обвинить в бедах "Динамо" главного тренера. Это же смешно. Все хорошие игроки уходят. Ушла целая армия классных исполнителей. А кого взяли на их место? Непонятно кого.

Они все не отвечают высоким требованиям киевского клуба. Разве что, возможно, за исключением нескольких человек… Вся команда. Здесь не о чем говорить. Для киевлян отыграть отрыв в семь очков нереально.

Огромная заслуга "Шахтера" заключается в том, что он полностью сохранил свой основной состав. Донецкая команда продлевает контракты со своими ведущими исполнителями, поэтому у них есть результат.

Мы говорим, что в "Динамо" играют футболисты не уровня "Динамо". Одни уже сидят на чемоданах и хотят уйти из команды, другие – хотят, но не могут. Это замкнутый круг, поэтому в "Динамо" надо кардинально что-то менять.