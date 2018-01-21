Мирон Маркевич: "Хотел бы работать в клубе, который выступает в еврокубках"

Глава комитета сборных Украины Мирон Маркевич рассказал, что он хотел бы возобновить тренерскую карьеру. Специалист не стал исключать, что он будет работать в одном из польских клубов.

– Были ли предложения из Польши? Да, но не буду говорить от кого, – цитирует Se.pl Маркевича. – У меня контракт до лета в федерации футбола Украины, я сосредоточен на этой работе.

– Вы заинтересованы в работе в Польше после завершения контракта?

– Посмотрим. Я хорошо проработал 11 лет тренером: 9 лет в "Металлисте", а потом еще два года в "Днепре". У меня были очень хорошие игроки. Я хотел бы работать с футболистами, которые хотят играть, и с командой, которая выступает в еврокубках. С "Металлистом" я доходил до четвертьфинала Лиги Европы, а с "Днепром" – до финала.