Мбокани, Мораес и Хачериди покидают киевское "Динамо" по окончании сезона

Нападающие Дьемерси Мбокани и Жуниор Мораес, а также защитник Евгений Хачериди покинут киевское "Динамо" по окончании сезона. Об этом сообщил главный тренер команды Александр Хацкевич.

У указанных футболистов истекает срок контрактов, соглашения с ними продлеваться не будут.

– Мораес и Мбокани уже закончили свои выступления за "Динамо"?

– У них заканчиваются контракты. И Мораес, и Мбокани знали, что при условии их желания выступать в "Динамо", мы будем заинтересованы в заключении с ними новых соглашений. Они устраивали нас как нападающие. Но, видимо, оба этих футболиста самостоятельно пытаются решать свои вопросы. Контракты с Мораесом и Мбокани продлеваться не будут.

– А какова ситуация с Хачериди?

– У него тоже заканчивается контракт. И с ним мы тоже не будем подписывать новое соглашение, - цитирует Хацкевича "Динамо Киев от Шурика".