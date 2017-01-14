Марлос: "Я рад, что Шевченко заинтересован в моем присутствии в сборной Украины"

Бразильский полузащитник "Шахтера" Марлос заявил, что он рад возможности выступать за сборную Украины, однако отметил, что для начала хочет узнать мнение игроков национальной команды по этому поводу. В чемпионате Украины 28-летний футболист выступает с 2011 года. В текущем сезоне на его счету 3 гола и 3 передачи в 17 встречах.

– Я уже больше пяти лет в Украине, поэтому могу получить паспорт, – цитирует Globoe Sporte Марлоса. – Есть такая возможность, я обсудил ее с нашим руководством. Но это непростое решение, ведь я стану гражданином другой страны, в которой своя культура. Но это страна, которую я люблю. Хочется узнать мнение игроков сборной – нужен ли я им. Нет смысла выступать за сборную, в которой тебя не ждут.

Я три раза контактировал с Шевченко, и мы с ним немного поговорили. Для меня он был кумиром, поэтому я рад, что он заинтересован в моем присутствии в сборной Украины.