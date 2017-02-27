Марлос: "Выступления за сборную Украины? Возможно, что-то решится уже на этой неделе"

Бразильский полузащитник "Шахтера" Марлос допустил, что может начать выступления за сборную Украины. В местном чемпионате 28-летний футболист выступает с 2011 года.

– Я очень рад, что Андрей Шевченко заинтересован в моих слугах, – цитирует Football.ua Марлоса. – Это человек, которым я восхищаюсь, он – мой кумир.

Буду ли я играть за сборную Украины? Сейчас мы общаемся с представителями ФФУ, обсуждаем детали. Возможно, что-то решится уже на этой неделе. Ситуация очень непростая, должны все хорошо все обдумать. Мне нужно понять, что будет лучше для меня и моей семьи.