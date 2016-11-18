17:19 | ФУТБОЛ — Украина

Маркевич требует от "Днепра" 3,5 миллиона долларов

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Бывший главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич намерен получить от клуба 3,5 миллиона долларов, сообщает "Трибуна". 1,8 миллиона из этой суммы – компенсация за разрыв контракта, 1,7 миллиона – долг перед специалистом по зарплате. Сейчас претензии Маркевича рассматривает ФФУ.

Ранее "Днепр" был лишен шести очков в чемпионате Украины за долги перед агентом экс-наставника команды Хуанде Рамоса. Еще девяти очков днепропетровцы могут лишиться из-за задолженности перед помощниками испанца. Кроме того, вернуть долг в размере 1 миллиона долларов от клуба требует защитник Артем Федецкий, выступающий сейчас в "Дармштадте".

Дополнительная информация

http://ua.tribuna.com/football/1045775320.html

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