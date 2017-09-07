"Мариуполь" отказался переносить матч с "Динамо" и требует засчитать киевлянам техническое поражение

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин сообщил, что клуб не принял предложение "Динамо" о переносе матча 7-го тура чемпионата Украины. Ранее киевляне отказались ехать на выезд, мотивируя это тем, что в Мариуполе не смогут обеспечить безопасность команды. Столичной команде за неявку грозит техническое поражение.

- Во-первых, у нас действительно начался диалог с киевлянами, - приводит "Террикон" слова Санина. - Это факт, отрицать не буду. Было осторожное зондирование на тему "Ребята, давайте все же отыграем этот матч". Озвучу мнение не только нашего клуба, но и позицию 700 тысяч жителей Мариуполя, которые, увы, стали участниками этого конфликта. Мы тверды как гранит - никаких переговоров не будет.

Как я сказал нашим коллегам из "Динамо", мы сделаем все от нас зависящее, чтобы дать уважаемому клубу возможность реабилитироваться. "Мариуполь" приложит все усилия, чтобы попасть в первую шестерку. Тогда у "Динамо" появится еще одна возможность приехать в Мариуполь - надеюсь, уже без скандалов.

По поводу самой ситуации наша позиция неизменна. Мы считаем, что регламент превыше всего. Если клуб не явился, то дальше слово за КДК.