"Мариуполь" отказал киевскому "Динамо": переигровки не будет

Президент УПЛ Владимир Генинсон сообщил, что "Мариполь" не согласился на вариант с переигровкой матча 7-го тура чемпионата Украины против "Динамо". Ранее киевляне направили такой запрос соперникам.

- Переигровка может быть только при согласии клуба - в нашем случае, "Мариуполя", - приводит "Террикон" слова Генинсона. - Ответ, который получила Премьер-лига от них: никаких переигровок не будет.

Напомним, в конце августа бело-голубые отказались ехать в Мариуполь, мотививровав это тем, что там не могут быть обеспечены меры безопасности для команды. Федерация футбола Украины засчитала киевлянам техническое поражение в этой игре.