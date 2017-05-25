Максим Шацких: "Для киевского "Динамо" я сделал больше Семина"

Бывший нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких до сих пор не понимает, почему Юрий Семин, который в 2009 году занимал должность главного тренера бело-голубых, не дал ему провести прощальный матч. При этом экс-форвард динамовцев выразил уверенность в том, что сделал для клуба больше, чем российский специалист.

- Какой-то особой обиды на Юрия Павловича у меня вроде и нет. Он тренер и ему решать, кто должен играть, - приводит "Футбол 24" слова Шацких. - Обидно было только за то, что не получил возможности попрощаться с болельщиками. Фанаты подготовили баннер, все понимали, что я уже ухожу из "Динамо". Но я был вынужден смотреть матч с трибуны. Почему Семин так сделал, не пойму до сих пор. Даже интересно было бы почитать его ответ на этот вопрос. После этого виделись и общались не раз, но прошлого не ворошили.

Видимо, для "Динамо" я сделал немного больше, чем Юрий Павлович. Надо уважать людей, с которыми ты уже попрощался, но не попрощались те, кто нас при каждой встрече поддерживает. В конце концов, даже сидя на трибуне, почувствовал в той встрече, что не зря посвятил этой команде десять лет карьеры.