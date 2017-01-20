04:31 20 января | ФУТБОЛ — Украина

Макаренко покинул киевское "Динамо"

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Киевское "Динамо" на своем официальном сайте объявило об уходе защитника Евгения Макаренко. Контракт 25-летнего футболиста подошел к концу в декабре 2016 года. Ранее сообщалось, что "Динамо" предложило футболисту новый контракт с существенным понижением заработной платы, но он отказался его подписывать.
 

Макаренко провел за бело-голубых 61 матч, в которых забил два гола. Также он провел три матча в составе сборной Украины. Он дважды становился чемпионом Украины (2015, 2016) и дважды выиграл Кубок Украины (2014, 2015). Напомним, что 25-летний украинец является воспитанником "Динамо". В текущем сезоне он провел за клуб 13 матчей во всех турнирах и забил один гол.

 

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Материалы REN-TV

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