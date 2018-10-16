"Львов" после поражения проверил своих игроков на детекторе лжи

Руководство "Львова" после поражения от "Десны" (1:3) в 11-м туре чемпионата Украины проверило своих игроков на детекторе лжи. В клубе остались недовольны результатом, ведь до этого команда не проигрывала 5 матчей подряд.
По информации FootballHub, игрокам "Львова", среди прочего, задавали вопрос, была ли эта встреча с "Десной" честной.
"Львов" занимает девятое место в турнирной таблице с 11 очками, "Десна" располагается на 7-м месте с 13 баллами.
В ногу з часом⏳– FootballHub (@FootballHub_Ua) 16 октября 2018 г.
Керівництву ФК Львів не сподобалася остання поразка команди, від Десни (1:3).
І воно перевірило ВСІХ українських гравців клубу на ДЕТЕКТОРІ БРЕХНІ🤖 із запитанням:
Чи чесним був той матч❓
Як ви ставитеся до таких методів✍#UPL #УПЛ pic.twitter.com/pKEGag03UX
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