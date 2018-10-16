"Львов" после поражения проверил своих игроков на детекторе лжи

Руководство "Львова" после поражения от "Десны" (1:3) в 11-м туре чемпионата Украины проверило своих игроков на детекторе лжи. В клубе остались недовольны результатом, ведь до этого команда не проигрывала 5 матчей подряд.

По информации FootballHub, игрокам "Львова", среди прочего, задавали вопрос, была ли эта встреча с "Десной" честной.

"Львов" занимает девятое место в турнирной таблице с 11 очками, "Десна" располагается на 7-м месте с 13 баллами.