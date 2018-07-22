"Львов" обыграл "Арсенал-Киев" на старте чемпионата Украины

В первом туре украинской премьер-лиги встретились новички турнира "Арсенал-Киев" и "Львов". Гости победили со счетом 2:0.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

1-й тур

"Арсенал-Киев" - "Львов" - 0:2 (0:1)

Голы: Воронин, 29 (0:1). Западня, 50 (0:2).

"Карпаты" - "Александрия" - 0:2 (0:0)

Голы: Цуриков, 72 (0:1). Пономарь, 81 (0:2).

"Заря" - "Мариуполь" - 2:1 (0:1)

Голы: Чурко, 9 - с пенальти (0:1). Гордиенко, 50 (1:1). Караваев, 85 (2:1).