"Львов" обыграл "Арсенал-Киев" на старте чемпионата Украины

В первом туре украинской премьер-лиги встретились новички турнира "Арсенал-Киев" и "Львов". Гости победили со счетом 2:0.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
1-й тур
"Арсенал-Киев" - "Львов" - 0:2 (0:1)
Голы: Воронин, 29 (0:1). Западня, 50 (0:2).
"Карпаты" - "Александрия" - 0:2 (0:0)
Голы: Цуриков, 72 (0:1). Пономарь, 81 (0:2).
"Заря" - "Мариуполь" - 2:1 (0:1)
Голы: Чурко, 9 - с пенальти (0:1). Гордиенко, 50 (1:1). Караваев, 85 (2:1).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2018-2019/