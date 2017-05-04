Леонид Буряк: "Луческу придумал такую схему чемпионата и убежал"

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк отметил, что новая формула проведения чемпионата Украины вызывает смех. С этого сезона в УПЛ выступают 12 команд, которые после двух кругов разбиваются на две шестерки и проводят еще два круга внутри групп. По словам Буряка, такую схему придумал экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу.

- Новый формат чемпионата Украины вызывает только смех, - приводит "Плюс Спорт" слова Буряка. - Неужели нельзя было найти 16 или 14 клубов и играть по классическому формату? Мирча Луческу придумал такой формат и убежал. А мы мучаемся. Это абсурд. Нам замыливают глаза, что будет интрига. Где обещанная интрига, о которой говорили год назад, когда утверждали нынешний формат? Никому не интересна такая схема проведения соревнований.