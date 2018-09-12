Кроты вырыли норы на стадионе в Харькове. Здесь "Шахтер" играет в Лиге чемпионов

Как сообщает пресс-служба "Шахтера", перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Хоффенхайма" на стадионе "Металлист" в Харькове кроты вырыли норы в районе углового флажка северной трибуны.

Перед матчем #ШахтерХоффенхайм на ОСК "Металлист" в Харькове появились кротовьи норы в районе углового флажка северной трибуны. pic.twitter.com/acX9PMyB5M – ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 12 сентября 2018 г.



Встреча "Шахтер" - "Хоффенхайм" состоится 19 сентября в 19.55 по московскому времени. "Кроты" - одно из прозвищ игроков украинского клуба.