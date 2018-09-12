15:34 | Футбол — Украина

Кроты вырыли норы на стадионе "Металлист" в Харькове

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Как сообщает пресс-служба "Шахтера", перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Хоффенхайма" на стадионе "Металлист" в Харькове кроты вырыли норы в районе углового флажка северной трибуны. 


Встреча "Шахтер" - "Хоффенхайм" состоится 19 сентября в 19.55 по московскому времени.  "Кроты" - одно из прозвищ игроков украинского клуба. 

Шахтер Д - Хоффенхайм

 

 

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