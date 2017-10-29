Красивый гол Мякушко со штрафного принес "Карпатам" ничью в матче с "Динамо". Видео

"Карпаты" сыграли вничью с киевским "Динамо" в матче 14-го тура чемпионата Украины - 1:1. На гол Домагоя Виды львовяне ответили красивым ударом Сергея Мякушко со штрафного.

Бело-голубые не смогли выиграть в шестом матче подряд в чемпионате. Вчера "Шахтер" также потерял очки в игре со "Сталью" - 1:1. "Горняки" лидируют в таблице и опережают киевлян на 7 очков.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

14-й тур

"Карпаты" - "Динамо" - 1:1 (0:1)

Голы: Вида, 12 (0:1). Мякушко, 55 (1:1).