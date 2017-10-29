Красивый гол Мякушко со штрафного принес "Карпатам" ничью в матче с "Динамо". Видео

"Карпаты" сыграли вничью с киевским "Динамо" в матче 14-го тура чемпионата Украины - 1:1. На гол Домагоя Виды львовяне ответили красивым ударом Сергея Мякушко со штрафного.
Бело-голубые не смогли выиграть в шестом матче подряд в чемпионате. Вчера "Шахтер" также потерял очки в игре со "Сталью" - 1:1. "Горняки" лидируют в таблице и опережают киевлян на 7 очков.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
14-й тур
"Карпаты" - "Динамо" - 1:1 (0:1)
Голы: Вида, 12 (0:1). Мякушко, 55 (1:1).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/ukraine/premier/2017-2018/
баламошка
На трибунах разврат и упадок нравов. Вратарь - разява. А плюшка неплохая.
23:15