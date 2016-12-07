15:08 | ФУТБОЛ — Украина

Кононов отказал киевскому "Динамо"

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Экс-тренер "Краснодара" Олег Кононов провел переговоры с киевским "Динамо" по поводу своего возможного трудоустройства в клубе, сообщает Sport Arena. Ему был предложен пост главного тренера команды, которую в скором времени может покинуть Сергей Ребров. Переговоры не увенчались успехом, белорусский специалист отказал украинцам.

Теперь "Динамо" рассматривает кандидатуру Александра Хацкевича, которого вчера уволили из сборной Белоурссии. Сам специалист уже успел опровергнуть эту информацию. Существует также вероятность того, что Сергей Ребров продолжит работу с командой.

Дополнительная информация

https://sportarena.com/2016/12/07/dinamo-velo-peregovory-s-kononovym-no-ne-dogovorilos/

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