20:02 | ФУТБОЛ — Украина

Кононов опроверг информацию о работе в киевском "Динамо"

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Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов опроверг информацию о том, что может возглавить киевское "Динамо", информирует football24.ua. Ранее появилась информация, что он может сменить на этом посту Сергея Реброва. Однако главным претендентом в случае ухода нынешнего наставника бело-голубых считается Александр Хацкевич. Добавим, что Кононов остается без работы с сентября. Ребров, который возглавляет "Динамо" с 2014 года, может занять место главного тренера ПАОК. Действующее соглашение специалиста с киевлянами рассчитано до лета 2017 года.

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