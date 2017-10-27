Количество команд в чемпионате Украины может вырасти с 12 до 16

Количество команд в чемпионате Украины может возрасти, начиная с сезона-2019/20. Предполагается, что в премьер-лиге будет выступать 16 клубов, вместо 12-ти. В свою очередь, количество команд в первой лиге планируется сократить с 18 до 16-ти.

– В начале ноября должно пройти собрание членов премьер-лиги, на котором будут рассматривать, среди всего прочего, предложенную Федерацией футбола Украины концепцию реформирования всего профессионального футбола, – приводит Football.ua слова члена исполкома ФФУ Артема Франкова. – На следующий сезон в УПЛ остается 12 команд, а в первой лиге – 18 команд. В сезоне-2019/20, по схеме, которая сейчас обсуждается, премьер-лига будет расширена до 16 команд, а первая лига сужена до тех же 16 команд.

Напомним, что в прошлом сезоне в чемпионате Украины ввели систему, где 12 клубов играют в два круга, после чего делятся на две шестерки, которые играют еще два круга между собой.