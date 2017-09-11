Уличная атлетика при поддержке Datsun
17:01 | Футбол — Украина

Киевскому "Динамо" присудили поражение за неявку на матч в Мариуполе

2

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) наказал киевское "Динамо" за неявку на матч 7-го тура против "Мариуполя". Встреча должна состояться 26 августа в одноименном городе.

Основе бело-голубых, а также командам U-21 и U-19 засчитано поражение со счетом 0:3. В свою очередь, организация присудила победы основе азовцев, а также командам U-21 и U-19.

Напомним, что динамовцы не приехали в Мариуполь из-за отсутствия письменных гарантий безопасности от правоохранительных органов. После этого руководство клуба заявило о том, что не будет переигрывать матч с киевлянами.

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Dymanomashina

А взятку дать не пробовали?

17:30

Спринт

Клоунада от ФФУ и Динамо завершилась, не прошло и трех (!) недель. А должны были дать техническое поражение киевлянам на следующий рабочий день Федерации после не явки команды на календарный матч чемпионата.

17:15