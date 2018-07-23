Киевское "Динамо" поздравило Усика с победой над Гассиевым

"Динамо" (Киев) поздравило украинского боксера Александра Усика с победой над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии.

- Киевские динамовцы, как и вся Украина, переживали в этот вечер за нашего чемпиона, - говорится в сообщении на официальном сайте клуба. - Поздравляем Александра, который, к слову, неоднократно заявлял, что является болельщиком киевского "Динамо", с исторической победой и выдающимся достижением! К слову, даже в день такого важного титульного поединка Александр следил за событиями в матче любимой футбольной команды. По свидетельству нашего коллеги, Максима Розенко, работавшего на этом поединке, Саша, спускаясь по ступенькам после пресс-конференции, громко запел "Динамо-Динамо", празднуя таким образом победу "бело-синих" в Суперкубке Украины.

Украинец одержал победу по очкам единогласным решением судей.