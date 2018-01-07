Киевское "Динамо" подписало защитника сборной Украины

Киевское "Динамо" объявило о покупке у донецкого "Олимпика" защитника Артема Шабанова. С 25-летним игроком, который в ноябре дебютировал в сборной Украины, был подписан контракт до 2021 года.

– Признаюсь честно, я безумно рад перейти в "Динамо", - отметил Шабанов. - Находился на отдыхе и до конца не верил, что переход осуществится. "Динамо" – это моя мечта с детства, когда был ребенком, занимался в клубной школе. Чувствую огромное желание попробовать себя в таком клубе и проявить свои способности. Очень благодарен за то, что меня сюда пригласили.

Примечателен тот факт, что Шабанов является воспитанником академии киевского клуба, в которой занимался до 15 лет.