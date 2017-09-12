Киевское "Динамо" подаст в CAS апелляцию на техническое поражение от "Мариуполя"

Киевское "Динамо" намерено опротестовать решение КДК ФФУ о присуждении команде технического поражения (0:3) в матче против "Мариуполя", сообщает "СЭ в Украине". Сначала бело-голубые обратятся в апелляционный комитет ФФУ. Если клуб там получит отказ, то готов пойти в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Напомним, "Динамо" в августе отказалось ехать на матч в Мариуполь, мотивируя это тем, что в городе не смогут гарантировать безопасность команде. До этого "Мариуполь" на своем поле провел три матча - с "Вересом", "Черноморцем" и "Карпатами".