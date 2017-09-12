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03:48 | Футбол — Украина

Киевское "Динамо" подаст в CAS апелляцию на техническое поражение от "Мариуполя"


Киевское "Динамо" намерено опротестовать решение КДК ФФУ о присуждении команде технического поражения (0:3) в матче против "Мариуполя", сообщает "СЭ в Украине". Сначала бело-голубые обратятся в апелляционный комитет ФФУ. Если клуб там получит отказ, то готов пойти в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Напомним, "Динамо" в августе отказалось ехать на матч в Мариуполь, мотивируя это тем, что в городе не смогут гарантировать безопасность команде. До этого "Мариуполь" на своем поле провел три матча - с "Вересом", "Черноморцем" и "Карпатами".

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ua/football/ukraina/news/340341-dinamo-gotovo-dojti-do-lozanny.html

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