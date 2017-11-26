Киевское "Динамо" победило "Сталь" и сократило отставание от "Шахтера"

"Динамо" победило "Сталь" в матче 17-го тура чемпионата Украины со счетом 2:0. Киевляне идут в турнирной таблице на втором месте, отставая от "Шахтера" на 4 очка.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

17-й тур

"Сталь" - "Динамо" - 0:2 (0:1)

Голы: Мбокани, 13 (0:1). Морозюк, 51 (0:2).

"Верес" - "Черноморец" - 3:1 (2:0)

Голы: Карасюк, 25 (1:0). Волошинович, 45 (2:0). Сергийчук, 54 (3:0). Хобленко, 68 (3:1).

Незабитый пенальти: Степанюк (В), 58.

"Александрия" - "Карпаты" - 3:0 (0:0)

Голы: Полярус, 60 (1:0). Старенький, 66 (2:0). Пономарь, 78 (3:0).

"Заря" - "Звезда" - 1:0 (0:0)

Гол: Громов, 58.