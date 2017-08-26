Киевское "Динамо" отказалось ехать на матч чемпионата в Мариуполь

Киевское "Динамо" не приедет на матч 7-го тура чемпионата Украины против "Мариуполя", сообщает клубная пресс-служба. Столичный клуб аргументировал отказ тем, что в приморском городе невозможно создать условия безопасности для футболистов.

В "Мариуполе" утверждают отбратное и требуют засчитать бело-голубым техническое поражение. Ранее в городе были проведены три поединка. Местная команда играла с "Вересом" (0:0), "Черноморцем" (3:0) и "Карпатами" (3:0).