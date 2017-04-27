Киевское "Динамо" обратилось в полицию по поводу использования фанатами нацистской символики

Киевское "Динамо" на своем официальном сайте сообщило о подаче заявления в полицию по поводу инцидентов на матче чемпионата Украины с "Шахтером", который состоялся 21 апреля. На секторах, где находились фанаты обеих команд, были зафиксированы случаи использования нацистской символики.

– Футбольный клуб "Динамо" всегда выступал за соблюдение общественного порядка и общепринятых этических норм, а также осуждал любые проявления насилия или дискриминации, – говорится в заявлении киевского клуба. – Учитывая вышесказанное, руководство ФК "Динамо" (Киев) по результатам матча 21 апреля обратилось в Главное управление полиции города Киева с заявлением о совершении преступления, предусмотренного ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Выражаем надежду на проведение полного, всестороннего и объективного расследования данного преступления и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Вместе с тем отмечаем, что по фактам каждого уголовного преступления, совершенного в фанатских секторах клуба как в домашних, так и в выездных матчах аналогичные заявления в правоохранительные органы осуществляются на постоянной основе.