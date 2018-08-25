Киевское "Динамо" не смогло победить "Черноморец" и потеряло первые очки в сезоне

Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Черноморцем" в матче 6-го тура чемпионата Украины - 1:1. Столичный клуб впервые в сезоне не смог победить, но остался лидером по потерянным очкам. На счету "Шахтера" и "Александрии" по 15 очков, у "Динамо" - 13, но оно провело на одну игру меньше.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

6-й тур

"Александрия" - "Ворскла" - 2:0 (2:0)

Голы: Банада, 15 (1:0). Банада, 17 (2:0).

"Черноморец" - "Динамо" - 1:1 (0:0)

Голы: Рысун, 59 (0:1). Грачев, 84 (1:1).