10:15 | ФУТБОЛ — Украина

Киевское "Динамо" и "Карпаты" отказываются играть в Мариуполе из соображений безопасности

Руководство киевского "Динамо" и "Карпат" выступило против проведения матчей чемпионата Украины в Мариуполе, где базируется "Ильичевец", сообщает Footboom.com. Клубы не хотят играть в этом городе, сомневаясь, что участникам игр смогут гарантировать безопасность.

Напомним, что "Ильичевец" стал победителем первого дивизиона чемпионата Украины, гарантировав себе место в премьер-лиге. Отметим, что Мариуполь находится в ста километрах от Донецка.

Дополнительная информация

https://www.footboom.com/ukrainian/high/1496428782--dinamo-i-karpaty-otkazalis-igrat-v-mariupole.html

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