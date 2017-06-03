Киевское "Динамо" и "Карпаты" отказываются играть в Мариуполе из соображений безопасности

Руководство киевского "Динамо" и "Карпат" выступило против проведения матчей чемпионата Украины в Мариуполе, где базируется "Ильичевец", сообщает Footboom.com. Клубы не хотят играть в этом городе, сомневаясь, что участникам игр смогут гарантировать безопасность.

Напомним, что "Ильичевец" стал победителем первого дивизиона чемпионата Украины, гарантировав себе место в премьер-лиге. Отметим, что Мариуполь находится в ста километрах от Донецка.