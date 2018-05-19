Киевский "Арсенал" за 4 года вернулся в премьер-лигу после банкртоства

Киевский "Арсенал" вышел в украинскую премьер-лигу. В заключительном 34-м туре столичный клуб одолел "Кремень".

"Арсенал" был ликвидирован из-за банкротства по ходу сезона-2013/14. Уже в следующем сезоне он был возрожден и принял участие в чемпионате Киева. В сезоне-2015/16 клуб выступал во второй лиге, а с 2016 года - в первой. В прошлом сезоне подопечные Сергея Литовченко стали десятыми, в этом - первыми.

В элитном дивизионе "Арсенал" заменит "Сталь" из Каменского. Еще два места в премьер-лиге будут разыграны в стыковых матчах. Занявшая второе место в первой лиге "Полтава" сыграет с "Черноморцем", а "Десна" - со "Звездой".