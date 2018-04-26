Киевский "Арсенал" с 2019 года будет называться "Арсенал ЦСКА"

Киевский "Арсенал" на официальном сайте объявил о подписании меморандума с Министерством обороны Украины. Согласно заключенному соглашению, со следующего года клуб будет называться "Арсенал ЦСКА".

– Теперь у украинских солдат появилась своя команда, – сказал президент "Арсенала" Ивица Пирич. – Мы сделаем максимум возможного, чтобы создать мощную академию "Арсенала" и развивать украинский футбол. Спасибо министру обороны Украины Степану Полтораку за поддержку. Это исторический днь для "Арсенала" и Министерства обороны Украины.

После 29 туров киевский "Арсенал" занимает первое место в турнирной таблице первой лиги чемпионата Украины, опережая занимающий вторую строчку "Ингулец" на два очка (65 против 63). До завершения сезона команде предстоит провести пять игр.