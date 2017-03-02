20:45 | ФУТБОЛ — Украина

"Карпаты" арендовали Гладкого у киевского "Динамо"

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Нападающий киевского "Динамо" Александр Гладкий перешел на правах аренды в "Карпаты". Как сообщает официальный сайт столичного клуба, за львовскую команду он будет играть до конца сезона. В текущем розыгрыше чемпионата Украины Гладкий провел восемь матчей, еще три игры на его счету в Лиге чемпионов.

Ранее появлялась информация, что 29-летний игрок, на которого в "Динамо" не рассчитывали, отказался от перехода в "Крылья Советов".

 

Дополнительная информация

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/oleksandr_gladkiy_prodovzhit_vistupi_v_karpatah/

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