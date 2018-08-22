Калиниченко уволен из клуба второй лиги Украины

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко покинул тренерский штаб "Полесья", сообщает страница клуба из Житомира в Фейсбуке. Вместе с ним ушел с поста главного тренера команды второй лиги Украины бывший игрок "Торпедо", "Тюмени", тульского "Арсенала" и "Черноморца" Александр Призетко.

Новым главным тренером команды стал Анатолий Бессмертный. Призетко и Калиниченко пришли в команду в декабре 2017 года. "Полесье" идет восьмым в своей группе после пяти туров. Также команда вылетела уже в первом раунде Кубка Украины.