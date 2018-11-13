Источник: Против президента Федерации футбола Украины открыто три уголовных дела

Против президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко открыты три уголовных дела, сообщает Tribuna.com со ссылкой на слова адвоката Олега Ступинского.

Сообщается, что в НАБУ (Национальном антикоррупционном бюро Украины) открыто дело по статьям Уголовного кодекса: "Злоупотребление властью или служебным положением", "Декларирование недостоверной информации" и "Незаконное обогащение".

В полиции – по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

В Генеральной прокуратуре Украины по статьям: "Присвоение, растрата имущество или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах" и "Злоупотребление властью или служебным положением, которое послужило причиной тяжелых последствий".

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