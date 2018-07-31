Источник: Полузащитник "Сантоса" Буэно перейдет в киевское "Динамо"

Полузащитник "Сантоса" Витор Буэно перейдет в "Динамо" (Киев), сообщил в своем Твиттере украинский журналист Кирилл Крыжановский.

- 23-летний бразильский атакующий хавбек Витор Буэно уже в Киеве и сегодня или завтра подпишет контракт с "Динамо", - говорится в сообщении. - Планируется, что это будет аренда из "Сантоса". Свою долю - Дерлиса Гонсалеса - "Сантос" уже получил.

Ранее стало известно, что "Динамо" отдало Гонсалеса в аренду в "Сантос".