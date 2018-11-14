Источник: Кучук возглавит украинский "Рух"

Новым главным тренером украинского клуба "Рух" станет Леонид Кучук, сообщает Sport Arena. На этом посту он заменит уволенного ранее Юрия Вирта.

59-летний белорусский специалист ранее тренировал "Локомотив", "Кубань" и "Ростов". В чемпионате Украины он работал с киевским "Арсеналом" и "Сталью". Также он стал шестикратным чемпионом Молдавии вместе с "Шерифом".

Последние два матча "Рух" проиграл со счетом 0:3 и идет на 14-м месте в турнирной таблице первой лиги.

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