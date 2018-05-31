Источник: Игроки "Динамо" официально получают меньше 1 тысячи долларов в месяц

Стала известна зарплатная ведомость игроков, тренеров и руководства киевского "Динамо", которая оказалась в распоряжении "Украинской правды".



Наиболее оплачиваемыми игроками клуба по состоянию на январь 2018 года были Олег Гусев, Денис Гармаш и Евгений Хачериди. Их зарплата составляла 20 204 гривны (около 774 долларов). Нынешний капитан "Динамо" Виктор Цыганков получает в команде чуть больше 19 тысяч гривен в месяц.



Сергей Сидорчук зарабатывает несколько больше 20 тысяч гривен в месяц. По информации источников, тот же Сидорчук получает зарплату "в конверте" на уровне 1 миллион евро в год то есть, более 80 тысяч евро в месяц.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич за свою работу получает денежную награду в 18 тысяч гривен в месяц (около 690 долларов). А больше всего среди тренерского штаба зарплата у тренера вратарей Михаила Михайлова – более 22 тысяч в месяц.



Среди легионеров самую большую зарплату имеет Мбокани в размере 20191 гривны в месяц. У других иностранных игроков "Динамо" от 13 до 19 тысяч гривен в месяц.



Среди руководителей "Динамо" самым богатым по зарплате является президент Игорь Суркис, у которого 40 тысяч гривен (1 532 доллара) в месяц заработка.



Спортивный директор "Динамо" Алексей Михайличенко зарабатывает только 10 тысяч гривен. А генеральный директор клуба Реваз Чохонелидзе, который в свое время работал в итальянском "Милане", получает и того меньше - 9 тысяч гривен в месяц.