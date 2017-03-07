19:33 | ФУТБОЛ — Украина

Игроку "Шахтера" продлили дисквалификацию за употребление допинга

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Продлен срок дисквалификации полузащитника "Шахтера" Фреда за употребление допинга, сообщает FootballHub. Игрок был отстранен от футбола с февраля по июнь этого года, а срок новой дисквалификации не сообщается. ВАДА обжаловала полугодовое наказание игрока.

Во время выступления за сборную Бразилии на Кубке Америки в 2015 году в допинг-пробах Фреда был обнаружен запрещенный препарат гидрохлоротиазид. В текущем сезоне 24-летний футболист успел провести 18 матчей в чемпионате Украины, забил два мяча и отдал две передачи.

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Материалы REN-TV

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