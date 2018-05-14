Игроки "Шахтера" сорвали пресс-конференцию Фонсеки

Футболисты "Шахтера" прервали пресс-конференцию главного тренера клуба Паулу Фонсеки празднованием победы в матче 31-го тура украинской премьер-лиги против "Вереса" (1:0). После игры "горняки" обеспечили себе досрочное чемпионство в турнире, которое станет для клуба 11-м в истории.

"Шахтеру" предстоит провести еще один матч в рамках чемпионата Украины против киевского "Динамо", которое занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера на пять очков.

Паулу Фонсека: "Одна команда пытается сделать из чемпионата Украины цирк и нашла для этого клоунов" //

Паулу Фонсека: "В ближайшие дни вы все узнаете насчет моего будущего"