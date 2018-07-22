Игроки киевского "Динамо" не пожали руку Мораесу, который перешел в "Шахтер"

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский рассказал о том, как команда отреагировала на переход нападающего Жуниора Мораеса в "Шахтер". В субботу киевляне обыграли "горняков" в Суперкубке Украины (1:0), а бразилец впервые вышел на поле против бывшей команды.

- На Мораеса мы не особо обращали внимание, - приводит Footboom слова Буяльского. - Но если человек выходил с капитанской повязкой и целовал эмблему, то не совсем корректно переходить в команду соперника. А так, это футбол. Тем более, Мораес – иностранец, ему в Украине не жить. Поиграет какое-то время, уедет, и все это забудется.

Если вы не заметили, Мораесу вся команда не пожала руку, а не только Вербич. Я считаю, это правильная позиция. Начиная от руководства, и заканчивая футболистами. Ведь, как я уже говорил, так, как Мораес, никто не делает. Ладно бы Жуниор нам сказал, когда был чемпионат, что он переходит в "Шахтер". Он бы сказал это честно, и вопросов к нему со стороны футболистов, с которыми он играл, не было бы.