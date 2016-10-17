09:13 | ФУТБОЛ — Украина

Игрокам "Ворсклы" по-прежнему не выплатили долги

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Полузащитник "Ворсклы" Санжар Турсунов сообщил, что ситуация, связанная с погашением финансовых задолженностей перед игроками, никак не меняется. По словам узбекского футболиста, поигравшего за свою карьеру за "Волгу" и "Аланию", спортсмены по-прежнему ждут выплат, однако руководство не предпринимает никаких шагов.

– Ничего не поменялось в плане долгов, – приводит matchday.ua со ссылкой на программу "Профутбол" слова Турсунова. – Как было, так и осталось. Каждый день приезжаем на базу, ждем новостей, но их нет. Ладно, я в августе приехал, а пацаны ждут еще дольше.

По информации СМИ, игроки украинской команды уже более полугода не получают зарплату. Ранее руководство клуба обещало закрыть все долги 15 августа.

Дополнительная информация

http://www.matchday.ua/news/sanzhar-tursunov-nichego-ne-pomenyalos-v-plane-dolgov-60765/

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