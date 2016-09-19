09:22 | ФУТБОЛ — Украина

Игрок, сдавший матч "Металлиста", объяснил причины поступка и извинился

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Бывший игрок молодежки "Металлиста" Даниил Соломаха, признавшийся перед судом в сдаче матча, рассказал о причинах такого поступка и извинился. По словам игрока, который ныне играет на любительском уровне за харьковский "Солли-Плюс", ему было не на что жить.

– Я хочу добровольно рассказать о тех обстоятельствах, чтобы не было спекуляций, – сказал Соломаха в эфире программы "Профутбол". - С самого детства я рос с бабушкой, папа очень тяжело болел, мама работала усердно каждый день, чтобы прокормить меня. В моей жизни ничего легко и просто не давалось.

За все время в "Металлисте" я прошел все этапы – юниорский, молодежный, вызывался в первую команду. На молодежном уровне есть другая сторона медали. За два с половиной года я получил 7 тысяч гривен. В 19 лет мне приходилось просить у родных деньги на элементарные вещи – носки, шорты, футболку. После смерти отца мама не смогла мне больше помогать. Просить деньги у бабушки?.. Ей самой не хватало мизерной пенсии.

И в то время получил предложение насчет сдачи матча. Хочу попросить прощения за свои действия у всех, для кого футбол дорог.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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СпортМэн

Прочитал и заплакал.Вот он уровень мышления.Расстрелять чтоб не мучился.

09:42

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