Игрок, сдавший матч "Металлиста", объяснил причины поступка и извинился

Бывший игрок молодежки "Металлиста" Даниил Соломаха, признавшийся перед судом в сдаче матча, рассказал о причинах такого поступка и извинился. По словам игрока, который ныне играет на любительском уровне за харьковский "Солли-Плюс", ему было не на что жить.

– Я хочу добровольно рассказать о тех обстоятельствах, чтобы не было спекуляций, – сказал Соломаха в эфире программы "Профутбол". - С самого детства я рос с бабушкой, папа очень тяжело болел, мама работала усердно каждый день, чтобы прокормить меня. В моей жизни ничего легко и просто не давалось.