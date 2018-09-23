Игрок донецкого "Олимпика" разбил машину и уехал, потому что опаздывал на матч. Фото

Форвард донецкого "Олимпика" Максим Дегтярев разбил машину и, не дожидаясь полиции, покинул место ДТП, так как торопился на матч с киевским "Арсеналом" в чемпионате Украины. Об этом сообщает программа "Та то таке" в своем Фейсбуке.

Сообщается, что футболист вернулся на место происшествия после матча, в котором он забил один из мячей, а его команда выиграла со счетом 3:1. Согласно закону, он должен был дождаться приезда полицейских. Кроме того, он повредил не только свою, но и еще как минимум одну машину.

Позднее выяснились другие детали случившегося. На его автомобиле Porsche были номера, зарегистрированные на другой автомобиль. А цвет авто, указанный в техпаспорте, не совпадает с фактическим.

Полиция изъяла у нарушителя автомобиль и водительские права. Будет проведено расследование.