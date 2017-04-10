Игорь Суркис: "Ребров хотел уйти, когда "Динамо" проиграло "Звезде"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в эфире телеканала "2+2" отметил, что главный тренер команды Сергей Ребров может осттаться в клубе в следующем сезоне. По его словам, все зависит от решения самого специалиста, который намеревался уйти в отставку после поражения от "Звезды" (0:2).

- Ребров летом останется в команде, если захочет, - заявил Суркис. - Я предложил ему продлить контракт летом, с этим нет проблем. Ребров сказал, что доработает до лета, после чего будет разговор. Я верю в него. Он переживает, отдается своей работе. Я за то, чтобы он остался в клубе.

Больше скажу: Ребров хотел уйти, когда "Динамо" проиграло "Звезде". Он позвонил мне и выразил желание покинуть клуб. Сказал, что ему стыдно за отрыв "Шахтера". Я убедил тренера остаться и продолжить работу.