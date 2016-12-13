11:17 | ФУТБОЛ — Украина

Игорь Суркис: "Провокации "Шахтера" - это их стиль, манера игры и культура поведения"

0
0
0
3

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис осудил поведение нападающего Жуниора Мораеша в матче 18-го тура чемпионата Украины с "Шахтером" (3:4). По словам руководителя, форвард не имел права распускать руки на футбольном поле.

Напомним, в середине второго тайма при счете 2:3 Мораеш был удален с поля за удар локтем в лицо Тараса Степаненко. Поведение игрока киевлян не понравилось дончанам, и они попытались его атаковать.

- Провокации являются следствием того, что они нагнетают обстановку до начала матча, - приводит клубная пресс-служба слова Суркиса. - Это их стиль, это их манера игры, их культура поведения. Они привыкли так себя вести. Все понимают, зачем они это делают. Для них киевское "Динамо" - большой раздражитель. Но сегодня наши ребята доказали, что они могут быть стойкими к этому. Естественно, не все выдерживают это напряжение.

Я считаю, Мораеш не должен был так поступать в любом случае. Непозволительно распускать руки на футбольном поле. Но это футбол, эмоции, все хотят выиграть. Сегодня "Шахтер" был сильнее, завтра сильнее окажемся мы.

Дополнительная информация

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/igor_surkis_nasha_zadacha_postroit_khoroshuyu_boesposobnuyu_komandu_iz_molodykh_ukrainskikh_futbolistov/

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Реалист!

Когда Шмуркису не хватает аргументов, он обвиняет в своем заслуженном поражении соперника.

11:49

Тони Старк

Бандитская рожа из 90-тых пытается умничать.Локтем бил мусор,а виноват игрок шахтера это так по хохлятски вину на другого переложить,в прошлом году тоже вас бедных провоцировали и вы драку устроили?Не умеете вы мусора проигрывать вот и ноете как тимашенко)

11:43

crazysun78

О! Уже узнаю стиль, манеры и культуру киева... ))

11:42

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ