Игорь Суркис: "Провокации "Шахтера" - это их стиль, манера игры и культура поведения"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис осудил поведение нападающего Жуниора Мораеша в матче 18-го тура чемпионата Украины с "Шахтером" (3:4). По словам руководителя, форвард не имел права распускать руки на футбольном поле.

Напомним, в середине второго тайма при счете 2:3 Мораеш был удален с поля за удар локтем в лицо Тараса Степаненко. Поведение игрока киевлян не понравилось дончанам, и они попытались его атаковать.

- Провокации являются следствием того, что они нагнетают обстановку до начала матча, - приводит клубная пресс-служба слова Суркиса. - Это их стиль, это их манера игры, их культура поведения. Они привыкли так себя вести. Все понимают, зачем они это делают. Для них киевское "Динамо" - большой раздражитель. Но сегодня наши ребята доказали, что они могут быть стойкими к этому. Естественно, не все выдерживают это напряжение.

Я считаю, Мораеш не должен был так поступать в любом случае. Непозволительно распускать руки на футбольном поле. Но это футбол, эмоции, все хотят выиграть. Сегодня "Шахтер" был сильнее, завтра сильнее окажемся мы.