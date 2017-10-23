Игорь Суркис: "Приглашайте в сборные Украины бразильцев из "Шахтера", если в киевском "Динамо" плохие футболисты"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис после матча 13-го тура чемпионата Украины с "Шахтером" (0:0) ответил на критику главы комитета национальных сборных Федерации футбола Украины (ФФУ) Мирона Маркевича. Владельца бело-голубых не понимает, почему специалист недоволен уровнем игроков, выступающих в киевском клубе.

– Поверьте, интрига еще будет. Я это вам обещаю, – приводит "Террикон" слова Суркиса. – Рано вручать "Шахтеру" золотые медали.

Помирились ли мы с Шевченко? Мы и не ссорились. Я ему сказал, что надо объединить клубы между собой для хорошей сборной. А если Маркевич хает "Динамо" огульной критикой... Не понимаю, на что он обижен. Создается впечатление, что это старческий маразм. Я его никогда не приглашал в "Динамо" и не приглашу.

Если в "Динамо" такие плохие футболисты, почему ты приглашаешь по десять человек в разные сборные? Приглашай тогда пять бразильцев из "Шахтера".

Мирон Маркевич: "Киевское "Динамо" распродало всех футболистов, а на их место набрали левых игроков"